L'assegnazione televisiva dei prossimi impegni del Milan in Serie A

Fonseca dà continuità alla vittoria del derby battendo per 3-0 anche il Lecce, il Milan sta svoltando dopo un inizio di stagione difficile. Grande gioia sì, ma il tempo per festeggiare non c'è visto che arrivano sfide difficili in campionato, tra cui quelle contro Fiorentina, Napoli e Juventus. Di seguito l'assegnazione televisiva delle prossime gare di Serie A fino alla 13ª giornata:

7ª giornata: Fiorentina-Milan, domenica 6 ottobre 2024 ore 20.45 (DAZN)

8ª giornata: Milan-Udinese, sabato 19 ottobre 2024 ore 18.00 (DAZN)

9ª giornata: Bologna-Milan, sabato 26 ottobre 2024 ore 18.00 (DAZN)

10ª giornata: Milan-Napoli, martedì 29 ottobre 2024 ore 20.45 (DAZN)

11ª giornata: Monza-Milan, sabato 2 novembre 2024 ore 20.45 (DAZN/Sky/NOW)

12ª giornata: Cagliari-Milan, sabato 9 novembre 2024 ore 18.00 (DAZN)

13ª giornata: Milan-Juventus, sabato 23 novembre 2024 ore 18.00 (DAZN)