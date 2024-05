L'Equipe - Nuovo infortunio per Maignan: problema ad un dito per il portiere rossonero

vedi letture

Nuovo problema fisico per Mike Maignan: secondo quanto riferisce L'Equipe, infatti, dopo aver saltato le ultime partite con il Milan per un problema muscolare, il portiere rossonero si sarebbe nuovamente infortunato, questa volta ad un dito, nell'allenamento di questa mattina a Milanello. Il francese sarebbe dovuto tornare titolare sabato contro la Salernitana nell'ultima gara ufficiale della stagione del Diavolo, ma a questo punto saltarà anche questa sfida.

In queste ore, Maignan si sottoporrà ad ulteriori esami per determinare la gravità del suo infortunio e capire soprattutto i tempi di recupero in vista dell'Europeo con la Francia. Il ct Didier Deschamps renderà nota la lista definitiva dei convocati per Euro 2024 il prossimo 7 giugno..