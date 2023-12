L'ex allenatore di Reijnders: "Tijjani non abbassa mai il livello. Il suo miglior pregio è..."

Tijjani Reijnders ci ha messo poco per diventare insostituibile. L'olandese arrivato quest'estate dall'AZ Alkmaar è diventato uno dei perni del centrocampo di Pioli che non lo ha quasi mai escluso dalla formazione: è uno dei più presenti. Oggi Reijnders sfiderà il connazionale ed ex compagno di club Teun Koopmeiners. Per questo la Gazzetta dello Sport ha intervisato il loro ex allenatore.

Pascal Jensen ha rivelato così alla rosea il miglior pregio di Tijjani: "L’affidabilità. Tijjani gioca tranquillamente 50 partite all’anno senza mai abbassare il livello fisico e mentale. Tu lo metti e sai che lui correrà i suoi 12 chilometri, facendo sempre la giocata giusta"