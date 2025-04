L'ex CT di Jimenez: "Alex deve dare continuità a ciò che sta facendo e continuare a migliorare, ogni giorno"

Intervistato dai colleghi di TMW, Julen Guerrero, storica bandiera dell'Athletic Club da giocatore e poi commissario tecnico della Nazionale spagnola Under 15, Under 16 e Under 17, ha così parlato di Alex Jimenez, una delle poche note liete della stagione del Milan oltre che suo ex giocatore nelle giovanili della Roja.

Dove può arrivare un prospetto di campione del genere?

"Alex Jimenez è l'unico che può mettersi dei limiti. Adesso deve dare continuità a ciò che sta facendo di buono e continuare a migliorare, ogni giorno. Ormai è un calciatore professionista e deve controllare diverse cose, non solo quello che fa in campo, ma anche fuori. È molto importante, a quell'età e con questo successo, sapersi circondare di persone che non ti confondano e ti aiutino nel tuo percorso".

Quella recompra a favore del Real Madrid già spaventa i tifosi rossoneri: Alex Jimenez oggi potrebbe già vestire la maglia merengue?

"Per me sì, Alex Jimenez è un calciatore che, per condizioni, rendimento, caratteristiche e talento, può stare benissimo nel Real Madrid. Peraltro, gioca in un ruolo in cui i blancoscercano rinforzi per la prossima stagione. Allo stesso tempo, Alex è ancora un calciatore molto giovane e potrebbe restare al Milan per qualche anno in più, acquisire esperienza e tornare a Madrid più avanti nella sua carriera".