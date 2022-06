L'ex Milan Bierhoff: "Il trattamento degli omosessuali in Qatar è inaccettabile"

Fonte: tuttomercatoweb

Oliver Bierhoff, direttore della Federazione tedesca, ha rilasciato un'intervista nel corso della quale si è scagliato contro le leggi del Qatar riguardo alle persone omosessuali: "Il trattamento degli omosessuali in Qatar è assolutamente inaccettabile. Quali criteri utilizza effettivamente la Fifa per assegnare una Coppa del Mondo? L'assegnazione di una competizione come questa è l'arma più potente per spingere i paesi a effettuare cambiamenti essenziali per i diritti umani. Devono avvenire prima della designazione del Paese e non dopo, altrimenti perdiamo la possibilità di mettere pressione".