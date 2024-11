L'importanza di Pulisic per il Milan: 4 degli ultimi 5 gol in Champions hanno il suo zampino

Christian Pulisic sempre più fondamentale per questo Milan. Capitan America ha preso parte a quattro gol nelle ultime cinque presenze in Champions League, segnando tre reti e servendo un assist, in occasione del gol di Malick Thiaw contro il Real Madrid.

Giocatore decisivo per i rossoneri, fin qui per lui 8 reti sulle 30 complessive del Diavolo, il 26.7% di tutti i gol fin qui fatti dalla squadra. Inoltre sono 4 gli assist serviti, più un tiro-cross che Abraham a ribadito in rete nella trasferta di Cagliari.

SLOVAN BRATISLAVA - MILAN 1-3

RETI: 21' Pulisic, 24' Barseghyan, 68' Rafa Leao, 71' Abraham, 88' Marcelli.

SLOVAN BRATISLAVA (3-4-3): Takac; Bajric, Kashia, Voet (76' Marcelli); Blackman, Kucka (76' Tolic), Savvidis (90' Mak), Medvedev; Berseghyan, Strelec, Metsoko (66' Ihnatenko). A disp. Trnovsky, Hrdina, Mustafic, Zuberu, Pauschek, Gajdos, Vojtko, Szoke. All. Vladimir Weiss.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria (74' Emerson Royal), Tomori, Pavlovic, Theo Hernandez; Fofana (76' Musah), Reijnders; Chukwueze, Pulisic (75' Loftus-Cheek), Okafor (46' Rafa Leao); Abraham (84' Camarda). A disp. Sportiello, Torriani, Thiaw, Terracciano, Gabbia. All. Paulo Fonseca.

ARBITRO: José María Sánchez (Spagna)

ASSISTENTI: Raúl Cabañero e Iñigo Prieto (Spagna)

IV UFFICIALE: Alejandro Muñiz Ruiz (Spagna)

VAR: Carlos del Cerro Grande (Spagna).

AVAR: Valentín Gómez (Spagna).

NOTE: Recupero, 1' nel primo tempo, 4' nel secondo tempo. Ammoniti Chukwueze, Calabria e Tomori. Espulso Tolic al 90' per somma di ammonizioni.