L'Inghilterra batte la Svizzera ai rigori: Okafor torna a casa senza aver disputato neanche un minuto

L'Inghilterra è la terza semifinalista di Euro 2024. Sono serviti i calci di rigore, dopo le reti di Embolo al 75' e Saka all'80' coi successivi tempi supplementari, per decidere la sfida di Dusseldorf. Prestazione coriacea degli elvetici, tenuti a galla da un ottimo Sommer, ma nella lotteria dal dischetto ha pesato la maggiore qualità dei Three Lions. 5-3 il risultato dei rigori, con la trasformazione decisiva di Alexander-Arnold.

Calma piatta nel primo tempo

Primo tempo molto equilibrato e piuttosto noioso a Düsseldorf, dove la Nazionale di Southgate mantiene il pallino del gioco fin dai primi minuti senza però riuscire a verticalizzare e sorprendere gli avversari. Il più ispirato è sicuramente Saka, le cui accelerazioni permettono talvolta all'Inghilterra di creare superiorità numerica e portarsi dalle parti di Sommer. Brividi per la difesa svizzera soprattutto al 45', quando Xhaka devia in corner una conclusione di Mainoo da distanza ravvicinata. L'azione era arrivata ancora una volta dai piedi di Saka, nuovamente vittorioso nel duello col bolognese Aebischer.

Saka risponde a Embolo: 1-1 e supplementari

Dopo un secondo tempo forse anche meno entusiasmante del primo, almeno per una buona mezz'ora, la sfida di Düsseldorf si accende con due lampi ormai inattesi nell'ultimo quarto d'ora. Al 75' la Svizzera va clamorosamente in vantaggio con Embolo: Schar imbuca per Ndoye, che con un cross basso da destra pesca sul secondo palo il numero 7 rossocrociato, che ringrazia e in spaccata sigla il gol dell'1-0. Questo vantaggio dura però appena cinque minuti, perché all'80' Saka, per distacco il migliore in campo, si accentra e dal limite dell'area calcia col sinistro a giro indirizzando la sfera sul palo più lontano con un'autentica magia. Niente da fare per Sommer, 1-1 e supplementari.

Supplementari e rigori: la decide Alexander-Arnold

Dopo due occasioni per parte nei supplementari, con un incrocio colpito da Shaqiri direttamente dalla bandierina, Inghilterra e Svizzera vanno alla lotteria dei rigori. Partono i Three Lions con Palmer (gol), poi Akanji si fa ipnotizzare da Pickford, mentre segnano i vari Bellingham, Schar, Saka, Shaqiri, Toney, Amdouni e Alexander-Arnold.