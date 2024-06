L’Inghilterra si salva in maniera clamorosa: Slovacchia ko 2-1 grazie a Bellingham e Kane

L'Inghilterra va a un centimetro, anzi un minuto, dal possibile patatrac nell'ottavo di finale di Euro 2024, ma alla fine - dopo essersi attaccata a una prodezza della sua stella Jude Bellingham - rimedia agli errori dei 95 minuti iniziali e batte 2-1 la Slovacchia in rimonta.

Una sola sorpresa per Southgate, che a centrocampo opta per la freschezza di Mainoo, all'esordio da titolare in nazionale. L'inizio del match è intenso, volano i cartellini gialli, e vede soprattutto occasioni di marca slovacca. Dopo un paio di prove generali, ecco arrivare il gol del vantaggio firmato Schranz a metà frazione, dopo una bella combinazione con Strelec. La reazione inglese è poca cosa e all'intervallo si rientra così. Nella ripresa i Tre Leoni ripartono forte e troverebbero l'1-1 immediato con Foden, ma il VAR annulla per fuorigioco.

Da lì la proposta inglese si sgonfia e sembrano non apparire mai all'orizzonte alternative all'eliminazione. Non è così, però, perché Bellingham tira fuori un coniglio dal cilindro e, in rovesciata al minuto 95, trova la prodezza che porta ai tempi supplementari. Lì l'Inghilterra fa l'Inghilterra e, sfruttando anche un calo di morale della nazionale di Calzona, trova subito il sorpasso con il secondo gol di Kane nel torneo. Il colpo è troppo duro da attutire per la Slovacchia, che abbandona i sogni di poter scrivere la storia calcistica del proprio paese ma abbandona la competizione a testa alta.