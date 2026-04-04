L'iniziativa benefica del Milan Club Monti Lentini per il reparto pediatria dell’ospedale Santa Maria Goretti di Latina

L'iniziativa benefica del Milan Club Monti Lentini per il reparto pediatria dell’ospedale Santa Maria Goretti di Latina
sabato 4 aprile 2026, 20:49News
di Redazione MilanNews

Iniziativa lodevole del Milan Club Monti Lepini, che in periodo pasquale ha voluto regalare momenti di gioia e spensieratezza al reparto pediatria dell’ospedale Santa Maria Goretti di Latina.

Presenti il presidente Virgilio Monti, il vice Michele Di Girolamo insieme ai responsabili degli eventi Andrea Ricci e Michele Martellacci, che grazie ai ragazzi e le ragazze della Clown Terapia hano portato sorrisi in reparto consegnando ai bambini diverse uova di Pasqua.