L'Inter raggiunge il Milan: tris alla Fiorentina e Pioli sulla graticola
Il ritorno di Stefano Pioli sulla panchina della Fiorentina potrebbe essere già al capolinea: anche questa sera i Viola escono con le ossa rotta dopo la sconfitta per 3-0 a San Siro contro l'Inter. Un ruolino di marcia veramente indifendibile quello dei toscani che dopo nove giornate sono a secco di vittorie e con soli 4 punti in classifica, meglio solamente di un Genoa messo ancora peggio. La Fiorentina resiste nel primo tempo, anche grazie a De Gea, ma alla lunga paga: decide la doppietta di Calhanoglu e il gol di Sucic.
SERIE A, IL PROGRAMMA DELLA NONA GIORNATA
MARTEDÌ 28 OTTOBRE
Lecce-Napoli 0-1
Atalanta-Milan 1-1
MERCOLEDÌ 29 OTTOBRE
Como-Verona 3-1
Juventus-Udinese 3-1
Roma-Parma 2-1
Bologna-Torino 0-0
Genoa-Cremonese 0-2
Inter-Fiorentina 3-0
GIOVEDÌ 30 OTTOBRE
Cagliari-Sassuolo 18.30
Pisa-Lazio 20.45
