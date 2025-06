L'Italia femminile U19 fa la storia: andrà al Mondiale Under 20

(ANSA) - ROMA, 18 GIU - Dopo una lunga attesa ed una sola partecipazione l'Italia, nel 2026, tornerà al Mondiale Under 20 femminile. Un verdetto aritmetico che arriva con 90 minuti di anticipo rispetto alla fine del gruppo A dell'Europeo Under 19, grazie all'1-0 sulla Svezia ottenuto a Stalowa Wola e firmato ancora da Giada Pellegrino Cimò, a segno anche contro la Polonia. Un risultato che permetterà alla squadra di Nicola Matteucci di chiudere almeno al terzo posto il girone e di garantirsi uno dei cinque posti (più quello per la nazionale di casa) riservati alle nazionali UEFA, oltre che di bissare la qualificazione al Mondiale dell'Under 17 arrivata a maggio grazie alla semifinale nell'Europeo di categoria. Messo in tasca il biglietto per il Mondiale, ora c'è da conquistare la semifinale dell'Europeo, sabato (ore 16 a Rszezow) nella sfida alla Francia già qualificata. Basterebbe un pari per passare il turno: Italia prima in caso di vittoria, mentre in caso di sconfitta e contemporanea vittoria della Polonia sulla Svezia sarebbe decisiva la differenza reti, attualmente di +1 per l'Italia e di -6 per le padrone di casa, sconfitte 6-0 dalla Francia.

"Straordinarie Azzurrine, partita dopo partita stanno riscrivendo la storia - ha dichiarato il Presidente della Figc Gabriele Gravina - La qualificazione al Mondiale è un traguardo eccezionale, che nobilita lo sviluppo complessivo del calcio italiano praticato dalle ragazze. Siamo orgogliosi della crescita esponenziale del movimento femminile che si rispecchia anche nel continuo miglioramento del ranking internazionale". Un ranking che nell'ultimo anno ha portato l'Italia Under 19 dal 20/o al 5/o posto. (ANSA).