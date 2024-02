L'Italia negli Usa dopo 19 anni, a marzo due amichevoli

(ANSA) - ROMA, 02 FEB - Trenta anni dopo il Mondiale che la vide perdere in finale ai calci di rigore con il Brasile e a quasi 19 anni di distanza dal match con l'Ecuador del giugno 2005, l'Italia tornerà a marzo negli Stati Uniti per disputare le amichevoli con Venezuela ed Ecuador. Due test probanti, in vista di Euro 2024, con due nazionali in piena corsa per il prossimo Mondiale. Giovedì 21 marzo (alle 17 ora della Florida) al Drv Pnk Stadium di Fort Lauderdale, casa dell'Inter Miami, gli azzurri affronteranno il Venezuela, mentre domenica 24 marzo (alle 16 ora locale) se la vedranno con l'Ecuador alla Red Bull Arena di Harrison, in New Jersey. Per gli azzurri quello di Ft.

Lauderdale sarà il primo confronto della storia contro il Venezuela. La 'Vinotinto' non ha mai preso parte alla fase finale di un Mondiale, ma questo lungo digiuno potrebbe interrompersi dal momento che i venezuelani occupano attualmente il quarto posto (con 9 punti in 6 partite) del girone delle qualificazioni sudamericane alla Coppa del Mondo 2026, dove in virtù dell'allargamento del Mondiale a 48 squadre si qualificheranno le prime 6 del girone stesso. Sono 2 invece i precedenti con l'Ecuador: successo degli azzurri (2-0, doppietta di Vieri) nella fase finale del Mondiale di Giappone e Corea 2002 e pareggio (1-1, gol di Toni) nell'amichevole del 2005 a New York. (ANSA).