Milan Futuro in Serie D, Pellegatti: "Spesi 15-20 milioni che sono stati buttati per retrocedere. Qualcuno si dimetterà, qualcuno verrà cacciato?"

“Il Milan Futuro è in Serie D. Ha perso 2-0 con la SPAL, ho appena visto la partita, il Milan Futuro è in Serie D. Milan… In Serie D", racconta uno sconsolato Carlo Pellegatti in un video pubblicato sul suo profilo Instagram.

Lo storico giornalista di fede rossonera analizza la retrocessione del Milan Futuro, sconfitto dalla SPAL nel playout per 2-0: "Se è stata definita fallimentare la stagione del Milan cosa definire la stagione di Milan Futuro, che è iniziata male, proseguita peggio ed è finita in un disastro. E il prossimo anno il Milan chi affronterà? Avversari come il Pro Palazzolo, la Casatese Merate, la Folgore Caratese, la Varesina, il Chievo Verona, la Pro Sesto, Sondrio, Castellanzese, Crema… Tutte squadre che hanno partecipato quest’anno al campionato di Serie D. Subito avevamo avuto perplessità quando è arrivato un dirigente, magari bravo nel calcio americano, nessuno lo discute, come Kirovski, ma che tutti abbiamo subito detto: “Ma conosce la realtà della Serie C?”.

E poi dobbiamo vedere, quali di questi giocatori accetterà di andare in una categoria di semi-professionisti come la Serie D? Certo, ci potrebbe essere un ripescaggio. Appigliamoci a quello. Ma i contratti, cosa succederà? Chi gestirà la Serie D o l’eventuale Serie C se saremo ripescati? Le stesse figure che hanno gestito in questa maniera quest’anno il Milan Futuro, che doveva essere un serbatoio? Ma serbatoio di che, sono stati spesi 15-20 milioni che sono stati buttati per andare in Serie D. Qualcuno si dimetterà, qualcuno verrà cacciato? Io non lo so. So che quest’anno abbiamo visto tante di quelle cose che non abbiamo visto in tanti anni e non rivedremo, mi auguro, nei prossimi anni. Il Milan in Serie D, incredibile”.