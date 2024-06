L'Italia strappa il pass per gli ottavi: l'avversario sarà la Svizzera di Okafor

L'Italia non perde e passa così il turno successivo in questo Euro2024: 1-1 il risultato finale contro la Croazia grazie alle reti di Modric e Zaccagni, a 8 secondi dal fischio finale della partita, un gol importantissimo e che regala agli azzurri il pass per gli ottavi di finale.

Infatti all'Italia è bastato anche questo punto contro la Croazia per qualificarsi come seconda. Con la Spagna prima, gli azzurri secondi, Croazia terza e Albania ultima. In virtù del posizionamento ottenuto, gli azzurri sfideranno la seconda classificata del gruppo A negli ottavi di finale, ovvero la Svizzera (decisivo il pareggio per 1-1 contro la Germania). Il prossimo incontro, dunque, verrebbe disputato sabato 29 giugno alle 18.