L'Italia U19 batte 3-0 l'Albania. Assist per il terzino rossonero Bozzolan

A Coverciano, secondo 3-0 dell'Italia sull'Albania in meno di 24 ore. Dopo i tre gol di mercoledì dell'Under 19 di Bollini, sono arrivati i tre dell'Under 18 di Daniele Franceschini, formata dai ragazzi saliti dall'Under 17 e che a maggio avevano disputato la fase finale del Campionato Europeo in Israele. Un buon debutto stagionale, quindi, per i classe 2005.

L'Italia è partita forte, colpendo una traversa già dopo cinque minuti con un colpo di testa di Romani. Il gol che ha sbloccato il risultato è arrivato invece al 16', con una conclusione potente di Francesco Pio Esposito (Inter), che ha superato il portiere albanese Pojana. Undici minuti più tardi è stato un altro giocatore dell'Inter, Enoch Owusu, a raddoppiare, sfruttando un assist in profondità di Romani.



Nella ripresa, Franceschini ha ovviamente ruotato i calciatori a sua disposizione, e lo stesso ha fatto il collega albanese Behari. Gli Azzurrini hanno continuato a condurre il match con autorità, trovando anche la terza rete al 61': tocco di Bartesaghi per Leonardo Graziani (Roma), che con un destro da fuori area ha messo nuovamente il pallone in rete. "Al di là del risultato, quando parte una stagione è importante avere la mentalità e l'atteggiamento giusto, e i ragazzi lo hanno avuto - le parole a fine gara di Franceschini -. Questa è una squadra di qualità, e c'è stata la conferma: è chiaro che quando si passa dalla categoria Under 17 a quelle successive bisogna continuare a crescere perché dal punto di vista mentale e fisico parliamo di gare più impegnative, ma ci sono i presupposti per fare bene".