L. Marchetti: "Milan-Uefa: mai successo che una società venisse giudicata due volte per gli stessi anni"

Luca Marchetti, presente negli studi di Sky Sport 24, ha fatto un intervento per spiegare la situazione relativa al Milan dopo il recente comunicato della UEFA e la sospensione della camera giudicante in attesa delle scelte del TAS: "Il mercato non c'entra assolutamente, la UEFA ha deciso di non decidere, di posticipare la decisione. Spiegare a cosa è legata la decisione della camera arbitrale è un po' più complicato. Il Milan per le stagioni 2015, 2016 e 2017 aveva subito un'inchiesta da parte della UEFA, la camera arbitrale per questo periodo aveva deciso che il Milan non avrebbe potuto giocare le coppe per quest'anno. Il Milan ha fatto e vinto il ricorso al TAS. Il TAS, per quel periodo, ha deciso che il Milan pagato una multa di 12 milioni di euro tolta dai premi, nessuna limitazione della rosa ma obbligo di raggiungere il pareggio di bilancio entro il 2021. Mentre il Milan ha deciso se fare o meno ricorso al TAS su questa sentenza, la UEFA ha messo sotto inchiesta un'altro triennio del Milan, 16/17/18. Nel frattempo il Milan sul ricorso vinto ha fatto un ulteriore ricorso, perché il pareggio entro il 2021 sarebbe difficile da raggiungere e perché i conti non tornano a causa della società precedente. Quindi per esporre questa situazione il Milan fa ricorso al TAS e su questo il TAS si dovrà esprimere. Una volta che si esprimerà su questo ricorso ulteriore anche la camera arbitrale esprimerà il proprio parere per il triennio 16/17/18. Non è mai successo che una società venisse giudicata due volte per gli stessi anni, quando la UEFA analizza i conti delle società sportive europee si arriva a sentenza, poi questa viene rispettate e si arriva ad un percorso. Una volta che sei sul FFP si rispetta quella strada e non sei più giudicabile, in quanto hai degli obiettivi da raggiungere. Il Milan questo percorso non l'ha mai iniziato, ha fatto dei ricorsi. La UEFA non lo ha ancora giudicato, non ha ancora visto i bilanci dell'anno successivo e deve parametrarlo agli anni precedenti. E' come prendere la stessa multa per lo stesso divieto di sosta. L'idea che potremmo avere è che alla UEFA decideranno di dare al Milan un'unica sanzione per queste due cose su cui stanno giudicando. Tutto questo ha un ricasco, i tempi non si sanno, sul calendario della UEFA a noi non risulta ancora un appuntamento con il TAS. Il 25 luglio si inizia la stagione, per quanto riguarda il preliminare di Europa League e chi gioca? La Roma o il Torino? Se il Milan venisse squalificato scalerebbe un posto nella classifica e succederebbe quello che è successo l'anno scorso, ovvero che fino all'ultimo una squadra si prepara fino all'ultimo per il preliminare di Europa League e alla fine non lo gioca. L'anno scorso la Fiorentina, quest'anno potrebbe essere il Torino".