L'offerta dell'Atletico Madrid per Ruggeri è più alta di quella fatta per Theo

vedi letture

Atalanta e Atletico Madrid hanno raggiunto l’accordo per il trasferimento a titolo definitivo di Matteo Ruggeri. L’esterno sinistro classe 2002 ha già dato l’ok al passaggio, ma l’operazione sarà formalizzata nei prossimi giorni, una volta definite le cifre contrattuali. Tra lunedì e martedì è previsto il viaggio a Madrid per sostenere le visite mediche e firmare l’accordo.

Il trasferimento frutterà 18 milioni di euro più 2 di bonus al club bergamasco, interamente a bilancio come plusvalenza, dato che Ruggeri è cresciuto nel vivaio della Dea. Dopo una stagione da titolare nella cavalcata europea dell’Atalanta, nell’annata appena conclusa ha trovato meno spazio per via della concorrenza di Zappacosta, Bellanova e Cuadrado, oltre all’emergente Palestra. L’ufficialità potrebbe arrivare dopo il 1° luglio per ragioni fiscali.

Ruggeri ha superato le preferenze per profili più esperti come Lucas Digne e ha convinto Diego Simeone. L’Atalanta, intanto, si muove per sostituirlo: piace Honest Ahanor, 17enne del Genoa, seguito anche da Milan e Monaco. Non solo uscite per la Dea: è in arrivo Kamaldeen Sulemana, esterno offensivo del Southampton, acquistato per 17 milioni più 4 di bonus e una clausola del 15% sulla futura rivendita. Il ghanese ha firmato fino al 2029 e sarà presto ufficializzato. Infine, resta vivo l’interesse per Filip Kostic. I contatti tra Atalanta e l’entourage del serbo vanno avanti, nonostante il giocatore abbia espresso la volontà di restare alla Juventus. Anche la Roma è alla finestra.