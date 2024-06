L'Olanda annichilisce l'Islanda, Reijnders: "Modo perfetto per concludere la nostra preparazione"

Oltre ad essere un punto fermo del Milan, Tijjani Reijnders è anche uno degli imprescindibili dell'Olanda del CT Ronald Koeman. Lo dimostra il fatto che neanche nell'ultima amichevole pre EURO2024 l'allenatore olandese è stato in grado di fare a meno del centrocampista rossonero, che in occasione del 4 a 0 di ieri sera rifilato all'Islanda ha giocato per tutti e 90 i minuti di gioco.

Vittoria, e minutaggio, che da fiducia in vista dell'imminente inizio della competizione, che vedrà Reijnders e compagni sfidare la Polonia all'esordio. Nel frattempo il centrocampista del Milan ha voluto festeggiare la vittoria sull'Islanda con un post sui propri canali social, nella cui descrizione ha scritto: "Modo perfetto per concludere la nostra preparazione, aspettando domenica e l'inizio di #EURO2024".