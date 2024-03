L'Olanda subisce la rimonta della Germania: 90 minuti per Reijnders

Tijjani Reijnders è sceso nuovamente in campo con l'Olanda dopo la brillante prova dell'altra sera. Il centrocampista rossonero era titolare nella sfida di questa sera contro la Germania disputata a Francoforte, e ha giocato tutti i 90 minuti. La sua nazionale è andata in vantaggio al quarto minuto con Veerman, salvo subire il pareggio quasi immediato dei tedeschi (Mittelstadt all'11esimo), che all'85 riescono a passare in vantaggio con Fullkrug, portando a casa la partita.

Reijnders ha ora terminato gli impegni con la sua nazionale, e farà rientro a Milanello nelle prossime ore.