L'under 15 è Campione d'Italia. Il Milan celebra: "Che vittoria per i nostri giovani rossoneri!"

Nella serata di ieri i ragazzi del Milan under 15 si sono aggiudicati la finale per lo Scudetto di categoria e si sono laureati Campioni d'Italia, esattamente come i "grandi" hanno fatto un mese fa. Ai ragazzi di mister Bertuzzo è bastato un gol di Camarda per piegare la Fiorentina 1-0. Il Milan ha celebrato sui propri profili social la squadra vincente del proprio settore giovanile: "Che vittoria per i nostri giovani rossoneri!"