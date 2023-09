L'urlo di San Siro: il pubblico milanista si prepara per la sigla della Champions

vedi letture

"The Champions": le ultime due parole della sigla della Champions League, quelle che ogni tifoseria nel mondo urla a squarciagola per farsi sentire e intimorire gli avversari. I supporter italiani sono da sempre molto calorosi, e il San Siro milanista si è sempre distinto sia per le coreografie che per l'altissimo volume della voce. Per prepararci all'urlo di stasera, riviviamo grazie all'account Twitter della Champions League il boato risalente alla sfida con il Napoli dello scorso anno.