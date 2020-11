La Asl blocca i nazionali di sei squadre di A: gruppi squadra in bolla e nessuna partenza

A pochi giorni dalla partenza dei giocatori per la pausa nazionali arriva una clamorosa decisione per sei squadre di Serie A. Secondo quanto riporta GianlucaDiMarzio.comcalciatori convocati dalle rispettive nazionali di Fiorentina, Genoa, Inter, Lazio, Roma e Sassuolo infatti non partiranno poichè in isolamento fiduciario per via della positività al Covid-19 di alcuni elementi del gruppo squadra. Questa decisione è stata deliberata dalle ASL competenti che non hanno concesso ai giocatori di uscire dall'isolamento