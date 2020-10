La BBC esalta il Milan: "Gran lavoro di Elliott e Gazidis per invertire il declino"

La risonanza mediatica del Milan travalica i confini nazionali e così BBC Sport Africa parla del lavoro svolto da Elliott, che da poco più di due anni ha iniziato ad invertire la rotta del club, in costante declino prima dell'entrata del fondo americano. La testata sottolinea anche l'importanza della nomina di Ivan Gazidis, che sta aiutando il club nel raggiungere i suoi obiettivi. La filosofia del club viene definita come 'semplice', ovvero fondare giocatori esperti insieme ad una serie di calciatori di prospettiva da far crescere nel Milan, con il ritorno di Ibra che funge da catalizzatore per il cambiamento ed è un punto di riferimento per tutti gli altri.