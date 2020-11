La Bosnia sostituisce Dzeko con Hadzic: "Sogno di giocare con Ibra"

Irfan Hadzic gioca in Turchia con l'Akhisarspor e a ventisette anni è pronto al debutto con la maglia della Bosnia. A favorirlo c'è l'assenza per positività al Covid-19 di Edin Dzeko, punta della Roma. "E' un onore essere qui, sono felicissimo. Ho provato un'emozione travolgente quando ho visto il mio nome tra i convocati. I miei modelli? I migliori come Dzeko e Ibrahimovic e mi piacerebbe giocare con Zlatan".