La Bottega del Diavolo, così lo stile rossonero incontra il design Yankees: il video social

Ispirate dall’intersezione tra moda e passione sportiva, due delle squadre più iconiche e amate al mondo, AC Milan e New York Yankees, hanno lanciato l'esclusiva collezione lifestyle ACM x New York Yankees, che include outerwear, headwear, articoli per i ragazzi e accessori. Apparso sul profilo Instagram del Milan, il video che testimonia la nuova collezione rossonera presso la boutique “La Bottega del Diavolo”: concept store inaugurato oggi accanto al Flagship Store del Club in Via Dante.

Il video social.