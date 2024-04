La classifica aggiornata: il Bologna manca l'aggancio alla Juve, si complica il percorso dell'Udinese

Termina con un pareggio la gara delle 15.00 tra Bologna e Udinese, con i ragazzi di Thiago Motta che mancano così l'aggancio alla Juventus (sempre al terzo posto a +2 sui rossoblu). Resta ancora tutto in equilibrio in ottica qualificazione in Champions, così come per il discorso relativo alla lotta salvezza, con l'Udinese al momento terz'ultimo.

Di seguito, questa la classifica aggiornata

Inter 89

Milan 70

Juventus 65

Bologna 63

Roma 58*

Lazio 55

Atalanta 54*

Napoli 49*

Fiorentina 47*

Torino 46

Monza 44

Genoa 39*

Lecce 36

Cagliari 32*

Empoli 31*

Verona 31

Frosinone 31

Udinese 29

Sassuolo 26*

Salernitana 15

Una gara in meno*