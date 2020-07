La classifica aggiornata: il Milan trova la sua terza vittoria consecutiva e torna quinto

Il Milan non si ferma e trova la sua terza vittoria consecutiva, piazzandosi al quinto posto in classifica a quota 59 punti. Sassuolo, invece, ottavo a 48 lunghezze. Questa la graduatoria aggiornata di Serie A:

Juventus 80

Atalanta 74*

Inter 72



Lazio 69

Milan 59

Roma 58

Napoli 56

Sassuolo 48*

Verona 45

Bologna 43*

Cagliari 42

Fiorentina 42

Sampdoria 41

Parma 40

Torino 37

Udinese 36

Genoa 33

Lecce 29

Brescia 24

SPAL 19

*una gara in più