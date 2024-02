La classifica aggiornata: l'Inter è solida, Juve e Milan a caccia di punti preziosi

Nel posticipo del sabato sera della 23^esima giornata di Serie A, Sassuolo e Torino non si fanno male, pareggiando così 1-1 grazie alle reti di Pinamonti e Zapata. Resiste l'Inter capolista, in attesa di giocare la gara contro l'Atalanta, con Juventus e Milan, in campo domani in cerca di punti preziosi per la propria rincorsa. Derby romano per il 4^ posto, mentre in ottica salvezza perde ancora la Salernitana dell'ormai ex Pippo Inzaghi.

In attesa delle gare di domani, questa la classifica aggiornata:

Inter 60

Juventus 53*

Milan 49*

Atalanta 39*

Roma 38

Lazio 37

Bologna 36*

Napoli 35*

Fiorentina 34*

Torino 33

Genoa 29*

Monza 29*

Lecce 24*

Frosinone 23*

Empoli 21

Sassuolo 20

Udinese 19*

Verona 18*

Cagliari 18

Salernitana 13

In attesa di giocare*