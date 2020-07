La classifica del minutaggio dei rossoneri: podio Romagnoli, Gigio, Theo

Con 3.270 minuti complessivi in stagione, Alessio Romagnoli è il milanista più utilizzato in assoluto: sempre impiegato e mai sostituito. Al secondo posto troviamo Gigio Donnarumma a quota 2.962', mentre Theo Hernandez chiude il podio a 2.704'. Quarta piazza per Franck Kessie (2.565'), seguito da Bennacer (2.530') e Calhanoglu (2.523').

Di seguito la classifica del minutaggio dei rossoneri in questa stagione:

1. Romagnoli 3.270'

2. G. Donnarumma 2.962'

3. Theo Hernández 2.704'

4. Kessie 2.565'

5. Bennacer 2.530'

6. Calhanoglu 2.523'

7. Conti 1.970'

8. Musacchio 1.466'

9. Suso 1.388'

10. Rebic 1.372'