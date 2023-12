La classifica di Serie A dopo 15 giornate: il Milan vede scappare Inter e Juve

vedi letture

Termina con una clamorosa vittoria del Cagliari contro il Sassuolo, l'ultimo match della 15^esima giornata di Serie A, che delinea così la situazione del campionato di Serie A. Il Bologna sale al quarto posto agganciando la Roma, frenata sull'1-1 dalla Fiorentina. I Viola agganciano invece il Napoli, al momento quinto in graduatoria. Per la vetta il discorso sembra ormai circoscritto a Inter e Juventus, mentre in coda continua la stagione nera della Salernitana. Vittoria importante, invece, per il Monza. L'Empoli pareggia 1-1 in casa contro il Lecce, rimanendo quindi in piena lotta salvezza, mentre i pugliesi salgono al 13^esimo posto. Il Cagliari vince 2-1 contro il Sassuolo all'ultimo minuto con Lapadula e Pavoletti, salendo così al 16^ posto a quota 13 punti, a meno due lunghezze proprio dai neroverdi di Dionisi.

Di seguito la classifica aggiornata:

Inter 38

Juventus 36

Milan 29

Roma 25

Bologna 24

Napoli 24

Fiorentina 24

Atalanta 23

Monza 21

Lazio 21

Torino 20

Frosinone 19

Lecce 17

Genoa 15

Sassuolo 15

Cagliari 13

Udinese 12

Empoli 12

Verona 11

Salernitana 8