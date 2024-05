La classifica di Serie A dopo 38 giornate: ecco le tre retrocesse, Napoli fuori dall'Europa e Roma fuori dalla Champions

vedi letture

Tempo di verdetti in Serie A dopo l'ultima giornata di campionato, con la Serie A che si chiuderà comunque domenica prossima con i recupero tra Atalanta e Fiorentina. Il Frosinone è la terza squadra retrocessa, con la sconfitta contro l'Udinese fatale per i ciociari. Salvi i bianconeri, così come l'Empoli, che con la rete di Niang al 92' ha raggiunto il traguardo nel modo più bello ed emozionante. Atalanta in Champions, Roma in Europa League, Torino in Conference se la Fiorentina vincerà la Conference League in corso; Napoli decimo e fuori dalle coppe.

La classifica di Serie A aggiornata

1. Inter 94 punti

2. Milan 75

3. Juventus 71

4. Atalanta 69*

5. Bologna 68

6. Roma 63

7. Lazio 61

8. Fiorentina 57*

9. Torino 53

10. Napoli 53

11. Genoa 49

12. Monza 45

13. Lecce 38

14. Hellas Verona 38

15.Udinese 37

16. Cagliari 36

17. Empoli 36

18. Frosinone 35

19. Sassuolo 30

20. Salernitana 17

*: una gara in meno