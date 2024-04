La classifica di Serie A dopo gli anticipi del venerdì: la Juve a -5 dal Milan

vedi letture

Dopo la vittoria della Lazio sul campo di Marassi contro il Genoa (0-1), nel secondo anticipo della 33^ giornata di Serie A la Juventus non va oltre il 2-2 a Cagliari. Primo tempo bellissimo della squadra di Ranieri che mette in difficoltà i bianconeri portandosi sul 2-0 grazie a due calci di rigore: il primo trasformato da Gaetano (fallo di mano di Bremer), il secondo realizzato da Mina (Luvumbo steso da Szczesny). Nella ripresa la Juve spinge e accorcia su punizione con Vlahovic. Durante l'assedio finale Yildiz mette in mezzo un pallone che Dossena devia nella propria porta per il definitivo 2-2. Allegri "sale" a 64 punti, punto d'oro per il Cagliari che sale a +5 sul Frosinone.

Ecco la classifica aggiornata di Serie A aggiornata dopo i primi due anticipi:

Inter 83

Milan 69

Juventus 64**

Bologna 59

Roma 55*

Lazio 52**

Atalanta 51*

Napoli 49

Torino 45

Fiorentina 44*

Monza 43

Genoa 39**

Lecce 32

Cagliari 32**

Udinese 28*

Empoli 28

Hellas Verona 28

Frosinone 27

Sassuolo 26

Salernitana 15

* una gara in meno

** una gara in più