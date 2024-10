La classifica di Serie A dopo il sabato: allo scontro diretto col Napoli a +8 sul Milan (e una gara in più)

Il Napoli consolida sempre di più il suo primato, in una giornata in cui si affrontano Inter e Juventus ovvero la seconda e la terza in classifica. Battendo il Lecce per 1-0, gli azzurri portano a 5 i punti di vantaggio sulla squadra di Inzaghi. Crisi nera per i salentini, che si trovano al penultimo posto.

Derby d'Italia guardato con interesse anche dall'Atalanta, che ha travolto il Verona con un tennistico 6-1. I Bergamaschi sono saliti a quota 16 punti, agganciando così Juventus e Udinese. Gli scaligeri, invece, devono iniziare a guardarsi alle spalle.

Questa la classifica aggiornata di Serie A:

Napoli 22*

Inter 17

Juventus 16

Atalanta 16*

Udinese 16*

Milan 14

Torino 14*

Fiorentina 13

Lazio 13

Roma 10

Empoli 10

Bologna 9

Como 9*

Cagliari 9*

Verona 9*

Monza 7

Parma 7

Genoa 6

Lecce 5*

Venezia 4

*Una gara in più