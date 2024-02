La classifica di Serie A dopo la domenica: l'Inter vola, il Milan accorcia sulla Juve

La domenica del 23° turno di Serie A regala una situazione in profonda trasformazione, per merito soprattutto dei due big match in calendario. Per primo, a livello cronologico di orario, è stato quello del Gewiss Stadium in cui un super De Ketelaere ha messo le ali all'Atalanta, capace di affossare la Lazio 3-1 con una doppietta dell'attaccante belga, a Bergamo in prestito con diritto di riscatto dal Milan. E poi il gran finale della domenica, la super sfida di San Siro: il derby d'Italia alla fine sorride all'Inter, merito dell'autogol di Gatti. Il successo mette le ali ai nerazzurri, che volano così a +4 sulla Juventus con anche una partita in meno.

Vince pure il Napoli, che rimane in corsa per la Champions League, riuscendo a rimontare nel finale un Hellas Verona che aveva messo paura ai campioni d'Italia in carica. Non approfitta invece dei vari risultati il Torino, fermato in casa dalla Salernitana.

La classifica aggiornata

Inter 57 punti (22 partite giocate)

Juventus 53 (23)

Milan 49 (23)

Atalanta 39 (22)

Bologna 36 (22)

Roma 35 (22)

Napoli 35 (22)

Lazio 34 (22)

Fiorentina 34 (22)

Torino 32 (22)

Genoa 29 (23)

Monza 29 (23)

Lecce 24 (23)

Frosinone 23 (23)

Sassuolo 19 (22)

Udinese 19 (22)

Cagliari 18 (22)

Hellas Verona 18 (23)

Empoli 18 (23)

Salernitana 13 (23)