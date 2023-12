La classifica di Serie A dopo la domenica: Roma e Bologna al quarto posto

In attesa dei posticipi del lunedì, si delinea la situazione in vetta al campionato di Serie A. Il Bologna sale al quarto posto agganciando la Roma, frenata sull'1-1 dalla Fiorentina. I Viola agganciano invece il Napoli, al momento quinto in graduatoria. Per la vetta il discorso sembra ormai circoscritto a Inter e Juventus, mentre in coda continua la stagione nera della Salernitana. Vittoria importante, invece, per il Monza.

Di seguito la classifica aggiornata:

Inter 38

Juventus 36

Milan 29

Bologna 25

Roma 25

Napoli 24

Fiorentina 24

Atalanta 23

Monza 21

Lazio 21

Torino 20

Frosinone 19

Lecce 16*

Genoa 15

Sassuolo 15*

Udinese 12

Empoli 11*

Verona 11

Cagliari 10*

Salernitana 8

* una partita in meno