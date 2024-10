La classifica di Serie A dopo sette giornate: Milan sesto, Napoli capolista

Il Milan getta via una grande opportunità scegliendo di andare a Firenze per non giocare a calcio. Prestazione ben al di sotto della soglia della sufficienza per tutta la squadra, che era anche riuscita a rimetterla sui binari con Pulisic dopo i rigori sbagliati da Theo e Abraham. Nel finale ci pensa Tomori a gettare tutto alle ortiche con un regalo sconsiderato: finisce 2-1 per la Viola, squadra tutt'altro che irresistibile. Di seguito la classifica aggiornata.

La classifica della Serie A dopo il settimo turno

Napoli 16

Inter 14

Udinese 13

Juventus 13

Lazio 13

Milan 11

Torino 11

Empoli 10

Atalanta 10

Roma 10

Fiorentina 10

Hellas Verona 9

Como 8

Bologna 8

Cagliari 6

Parma 6

Genoa 5

Lecce 5

Venezia 4

Monza 4