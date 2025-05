La contestazione rossonera continua sui cartelloni pubblicitari a Milano: la foto

Non bastano Igli Tare, nuovo direttore sportivo, e Massimiliano Allegri, ritornato in rossonero come allenatore dopo undici anni dall'ultima volta, la contestazione dei tifosi del Milan continua e non si placa. Sabato scorso, in occasione dell'ultima giornata di campionato e della stagione, i tifosi si erano ritrovati sotto Casa Milan prendendo di mira la proprietà (RedBird ed Elliott), la dirigenza e allo stadio anche i calciatori.

Ma la protesta continua anche oggi e pure con forme inedite, come un cartellone pubblicitario digitale apparso nelle ultime ore a Milano, nella zona est della città. Il protagonista del messaggio è il l'uomo che i tifosi del Milan hanno eretto a simbolo della contestazione, l'ex capitano e dirigente Paolo Maldini. Come si vede nella foto di MilanNews.it, nel messaggio si legge accanto a una maglia rossonera con il numero 3: "#jesuispaolomaldini #lastoriaèmemoria". C'è anche una firma: "Legione".