La Croazia sfida la Turchia, Pasalic: "Demiral e Calhanoglu giocatori chiave nei propri club"

Dal ritiro della Croazia ha parlato il centrocampista dell'Atalanta Mario Pasalic. Il ragazzo si prepara alle prossime gare tra cui quella con la Turchia e ha sottolineato la qualità dei giocatori della nazionale turca che giocano in Serie A. "Demiral alla Juventus e Calhanoglu al Milan giocano ruoli chiave nei rispettivi club e ho solo parole di elogio per loro. Ci aspetta una partita tosta, la Turchia ha giocatori di qualità e non sarà certo facile. Tuttavia, abbiamo qualità e credo che giocheremo una bella partita", ha spiegato Pasalic.