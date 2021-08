La Dépêche - Adli in uscita dal Tolosa, rifiutate due offerte da top club europei

Amine Adli non giocherà più in Ligue 1. Il centrocampista è in uscita dal Tolosa, come confermato dal presidente Damien Comolli al quotidiano La Dépêche: "Abbiamo ricevuto due offerte da 10 e 12 milioni di euro da due top club europei, ma il giocatore ha rifiutato. Gli ho chiesto come mai avesse rifiutato la destinazione più di una volta, ma non ho ricevuto risposta. Non giocherà più fino alla fine di agosto, il club ha lavorato tanto per il rinnovo ma devo cederlo per non vederlo partire gratis". Era stato accostato anche al Milan.