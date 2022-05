La famiglia Singer vicino alla squadra: Paul e Gordon attesi al Mapei

MilanNews.it

Come era filtrato nella mattinata di ieri, a margine dell'indiscrezione secondo cui RedBird sarebbe molto vicina all'acquisizione del Milan, la famiglia Singer dovrebbe essere sugli spalti del Mapei domani alle 18 in occasione della sfida contro il Sassuolo. Oltre al figlio Gordon, già presente in altre occasioni tra cui l'ultima partita contro l'Atalanta in cui ha esultato con trasporto al gol di Theo, dovrebbe esserci anche Paul, il papà e numero uno del fondo Elliott. La proprietà sta vicina alla squadra nella partita più importante degli ultimi 10 anni.