La Fifa cancella due Coppe Intercontinentali al Boca Juniors

vedi letture

Qualche giorno fa la FIFA ha presentato l'edizione 2024 della Coppa Intercontinentale, che si svolgerà con un formato molto simile a quello della recente Coppa del Mondo per Club. Dopo aver spiegato i criteri di qualificazione e il regolamento, il massimo ente calcistico mondiale ha pubblicato l'albo d'oro della competizione; a sorpresa, sono state eliminate le edizioni dal 2000 al 2004, quindi sono state cancellate due vittorie del Boca (2000 e 2003), una del Bayern (2001), una del Real Madrid (2002) e una del Porto (2004). Giova ricordare che in quel periodo la FIFA era in contrasto con la UEFA, che insieme alla CONMEBOL organizzava la vecchia Intercontinentale. Per questo motivo, parallelamente a quel trofeo, fu introdotto il FIFA Club World Championship, che alla fine si disputò solo nel 2000: vinse il Corinthians, che compare nell'albo d'oro al posto del Boca. Un affronto che sta scatenando molte polemiche in Argentina.

Ecco quanto riportato sul sito ufficiale della FIFA: "Sin dal suo lancio, nel 2000 con il nome di FIFA Club World Championship, la Coppa Intercontinentale FIFA si è evoluta fino a diventare il principale torneo annuale di calcio per club a livello mondiale, con i vincitori della finale che si aggiudicano il titolo di campioni del mondo per l'anno solare successivo.

La prima edizione dell'allora FIFA Club World Championship si è svolta in Brasile e ha visto la partecipazione di otto squadre provenienti da sei confederazioni. Il torneo si è svolto parallelamente alla Coppa Intercontinentale, che era stata disputata dai campioni di CONMEBOL e UEFA dal 1960.

Nell'ottobre 2017, il Consiglio FIFA ha approvato una mozione che riconosce come campioni del mondo per club tutte le squadre europee e sudamericane che hanno vinto la Coppa Intercontinentale, disputata tra il 1960 e il 2004. Dopo una pausa tra il 2001 e il 2004, durante la quale la competizione non fu attiva, tornò nel 2005 con il nome di Mondiale per Club FIFA e continuò a crescere in portata, importanza e reputazione, mentre l'élite proveniente da ogni continente si sfidava sulla scena mondiale. Nel 2024, il torneo è entrato in una nuova fase di evoluzione con l'istituzione della Coppa Intercontinentale FIFA, che dà ai vincitori di ciascuna delle sei confederazioni la possibilità di competere ogni anno sulla scena mondiale".

L'albo d'oro

1960: Real Madrid (ESP)

1961: Peñarol (URU)

1962: Santos (BRA)

1963: Santos (BRA)

1964: Inter (ITA)

1965: Inter (ITA)

1966: Peñarol (URU)

1967: Racing Club (ARG)

1968: Estudiantes (ARG)

1969: AC Milan (ITA)

1970: Feyenoord (NED)

1971: Nacional (URU)

1972: Ajax (NED)

1973: Independiente (ARG)

1974: Atlético Madrid (ESP)

1975: N/A (partita non disputata: Bayern Munich (GER) v. Independiente (ARG))

1976: Bayern Munich (GER)

1977: Boca Juniors (ARG)

1978: N/A (partita non disputata: Boca Juniors (ARG) v. Liverpool (ENG))

1979: Olimpia (PAR)

1980: Nacional (URU)

1981: Flamengo (BRA)

1982: Peñarol (URU)

1983: Grêmio (BRA)

1984: Independiente (ARG)

1985: Juventus (ITA)

1986: River Plate (ARG)

1987: Porto (POR)

1988: Nacional (URU)

1989: AC Milan (ITA)

1990: AC Milan (ITA)

1991: Stella Rossa (YUG)

1992: São Paulo (BRA)

1993: São Paulo (BRA)

1994: Vélez Sarsfield (ARG)

1995: Ajax (NED)

1996: Juventus (ITA)

1997: Borussia Dortmund (GER)

1998: Real Madrid (ESP)

1999: Manchester United (ENG)

2000: Corinthians (BRA)

2001: N/A (competizione non giocata)

2002: N/A (competizione non giocata)

2003: N/A (competizione non giocata)

2004: N/A (competizione non giocata)

2005: São Paulo (BRA)

2006: Internacional (BRA)

2007: AC Milan (ITA)

2008: Manchester United (ENG)

2009: Barcellona (ESP)

2010: Inter (ITA)

2011: Barcellona (ESP)

2012: Corinthians (BRA)

2013: Bayern Munich (GER)

2014: Real Madrid (ESP)

2015: Barcellona (ESP)

2016: Real Madrid (ESP)

2017: Real Madrid (ESP)

2018: Real Madrid (ESP)

2019: Liverpool (ENG)

2020: Bayern Munich (GER)

2021: Chelsea (ENG)

2022: Real Madrid (ESP)

2023: Manchester City (ENG)