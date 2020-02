La FIFA limita i prestiti internazionali: la situazione delle squadre di Serie A

La FIFA ha deciso di limitare i prestiti internazionali sin dalla prossima stagione. Questo significa che probabilmente saranno solamente otto i titoli temporanei che potranno essere utilizzati durante una stagione e solamente la metà con la stessa squadra. Nel 2021-22 invece la cifra scenderà addirittura a sei, mentre le leghe avranno tre anni per legiferare e regolamentare i prestiti interni. Queste condizioni non valgono per i giocatori superiori ai 22 anni che, invece, potranno essere comunque essere trasferiti in prestito, questo probabilmente per evitare un'emorragia esagerata di calciatori.

LA FUORILEGGE - Attualmente ci sarebbe solamente la Roma che non è in regola, tra Smalling e Mkhytarian, Kalinic e Karsdorp, finendo per Florenzi, passato al Valencia in estate. Questo però non tiene conto dei vari prestito con obblighi di riscatto che andrebbero a pesare comunque, probabilmente, sul computo totale.

DALL'ANNO PROSSIMO - Quando diventeranno sei si aggiungerà anche il Milan - che ora si salva perché Leroy Abanda ha 21 anni, il Genoa con sette trasferimenti al pari dell'Inter, la Sampdoria e l'Udinese. Sarà comunque una rivoluzione copernicana ma fatta la legge e trovato l'inganno: con la recompra tutto può essere molto più semplice.

ATALANTA

Simon Kjaer

Guilherme Arana

Mario Pasalic

Adien Tameze

Raoul Bellanova

BOLOGNA

Nicolas Dominguez

Cesar Falletti

Godfred Donsah

Arturo Calabresi

Felipe Avenatti

BRESCIA

Nessun prestito

CAGLIARI

Kiril Despodov

Filip Bradaric

FIORENTINA

Rachid Ghezzal

Kevin Diks

Maxi Oliveira

Kevin-Prince Boateng

Pedro

Christian Nörgaard

GENOA

Antonio Barreca

Claudio Spinelli

Stephane Omeonga

Jandrei

El Yamiq

Sinan Gumus

Andras Schafer

HELLAS VERONA

Sofyan Amrabat

Deian Boldor

Lubomir Tupta

Daniel Bessa

INTER

Alexis Sanchez

Mauro Icardi

Joao Mario

Facundo Colidio

Ivan Perisic

Victor Moses

Valentino Lazaro

JUVENTUS

Laurentiu Branescu

Matheus Pereira

LAZIO

Wallace

Ivan Vargic

Valon Berisha

Riza Durmisi

LECCE

Giannelli Imbula

MILAN

Ante Rebic

Andre Silva

Alexis Saelemaekers

Simon Kjaer

Asmir Begovic

Leroy Abanda

Ricardo Rodriguez

Suso

Pepe Reina

NAPOLI

Adam Ounas

PARMA

Ives Baraye

Abdou Diakhate

Hernani

Alessio Da Cruz

ROMA

Chris Smalling

Henrikh Mkhitaryan

Nikola Kalinic

Davide Zappacosta

Maxime Gonalons

Patrick Schick

Ante Coric

Steven Nzonzi

Rick Kardsorp

Umar Sadiq

Mirko Antonucci

Alessandro Florenziu

SAMPDORIA

Emiliano Rigoni

Gonzalo Maroni

Leonardo Capezzi

Lorenço Simic

Rafael

Maya Yoshida

Jeison Murillo

SASSUOLO

Georgios Kyriakopoulos

Jeremy Toljan

SPAL

Karlo Letica

TORINO

Lucas Boye

UDINESE

Ken Sema

Stipe Perica

Riad Bajic

Andrija Balic

Nicholas Opoku

Svante Ingelsson

Felipe Vizeu

Ewandro