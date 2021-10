La FIGC fuga ogni dubbio: Italia-Svizzera si giocherà all'Olimpico di Roma

Come confermato dalla FIGC, la decisiva sfida tra Italia e Svizzera del 12 novembre si giocherà allo stadio Olimpico di Roma: "Dalle ore 12 di lunedì 18 ottobre prenderà il via la vendita dei biglietti per Italia-Svizzera, match valido per le qualificazioni alla Coppa del Mondo di Qatar 2022 in programma venerdì 12 novembre (ore 20.45) allo Stadio Olimpico di Roma. Nelle prossime ore saranno comunicati i prezzi e le modalità di acquisto dei tagliandi per la sfida con gli elvetici, vero e proprio scontro diretto per il primo posto del Gruppo B".