La Figc smentisce categoricamente di aver approvato il trust di riferimento dalla Sampdoria

(ANSA) - ROMA, 21 MAG - "È completamente falso che la FIGC abbia valutato e successivamente approvato il trust di riferimento dalla Società Sampdoria. È altrettanto falso e denigratorio che sia di competenza della stessa Federazione un qualsivoglia avallo o benestare agli accordi di ristrutturazione dei debiti con l'Agenzia delle Entrate, che le singole Società possono negoziare direttamente con l'Amministrazione finanziaria, così come previsto dalle disposizioni legislative in materia": così in una nota pubblicata sul suo sito internet la Federcalcio chiarisce in merito alla vicenda Samp. "In fatto e in diritto - si legge - alla Federazione compete solo la verifica di onorabilità e solidità finanziaria in caso di acquisizione di partecipazione in quote societarie superiori al 10%, tramite Coaps, e la verifica del possesso dei requisisti economico-finanziari previsti dalle Licenze Nazionali ai fini dell'iscrizione ai campionati, attraverso Covisoc.

A tal riguardo - prosegue la nota - si precisa che la regolarità tributaria delle stesse Società viene certificata alla Covisoc dall'Agenzia delle Entrate in ragione di un apposito protocollo d'intesa, a tal fine sottoscritto tra la FIGC e la stessa Agenzia". (ANSA).