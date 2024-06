La Francia all'esame Olanda: Maignan e Theo verso la titolarità. Giroud non al meglio

Questa sera la Francia scende in campo per la seconda volta agli Europei in Germania dopo aver vinto lunedì scorso contro l'Austria all'esordio per 1-0. I transalpini affrontano la partita sulla carta più dura del girone, contro l'Olanda: una gara che deciderà il primo posto nel girone. In campo sono confermati due rossoneri su tre: sia Mike Maignan che Theo Hernandez saranno in campo secondo L'Equipe che sottolinea come il terzino rossonero abbia smaltito il fastidio al gluteo dell'ultimo giorno.

Non ci sarà Mbappè dall'inizio, reduce dalla frattura del naso, ma non sarà scelto Olivier Giroud che non sembra al meglio della condizione dopo una lunga stagione. Di seguito la probabile formazione del Ct Deschamps:

FRANCIA (4-4-2): Maignan; Koundé, Upamecano, Saliba, Theo Hernandez; Dembélé, Kanté, Tchouaméni, Rabiot; Thuram, Griezmann.