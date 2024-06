La Francia ospita il Canada a Bordeaux: titolari Theo, Giroud e Maignan. Panchina per Fofana

vedi letture

Al Matmut Atlantique di Bordeaux la Francia di Didier Deschamps ospita il Canada nell'ultima amichevole dei Les Blues prima della partenza per la Germania in vista di EURO2024. Nonostante in palio non ci sia praticamente nulla se non la soddisfazione di una vittoria, il commissario tecnico francese ha deciso di puntare anche questa sera sul miglior 11 a disposizione, che prevede la presenza in campo del trio milanista composto da Mike Maignan, Theo Hernandez ed Olivier Giroud. Panchina invece per l'obiettivo del Milan Youssouf Fofana, che con un ogni probabilità verrà impiegato nel secondo tempo.

Dal canto suo neanche il Canada ha risparmiato i suoi uomini migliori, visto che il CT Marsch ha mandato in campo i vari Alphonso Davies, il cui futuro è strettamente legato proprio a quello di Theo Hernandez, l'interista Tajon Buchanan e l'attaccante del Lille Jonathan David, in passato accostato al Milan.

FRANCIA-CANADA: LE FORMAZIONI UFFICIALI

FRANCIA (4-2-3-1): Maignan; Koundé, Saliba, Upamecano, Theo Hernandez; Kanté, Camavinga; Dembélé, Griezmann, Thuram; Giroud. CT: Didier Deschamps. A disp.: Samba, Aréola, Konaté, Pavard, Mendy, Clauss, Rabiot, Tchouaméni, Zire-Emery, Fofana, Coman, Mbappé, Kolo Munai, Barcolà.

CANADA (4-4-2): Crépeau; Johnston, Bombito, Cornelius, Davies; Buchanan, Esutaquio, Koné, Millar; David, Larin. CT: Jesse Marsch. A disp.: St. Clair, Miller, Zator, Hiebert, De Fougerolles, Laryea, Hoilett, PIette, Osorio, Choinière, Bair, Ugbo, Shaffelburg, Brym, Oluwaseyi.