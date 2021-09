La Gazzetta dello Sport: "Con Bakayoko e Adli il futuro è già scritto"

"Con Bakayoko e Adli il futuro è già scritto", titola La Gazzetta dello Sport parlando del centrocampo del Milan. "L’ex Chelsea, in prestito biennale, già pronto all’uso. Poi toccherà al baby lasciato una stagione al Bordeaux". Mentre prosegue il confronto con Kessie per il rinnovo, dunque, i dirigenti rossoneri non sono rimasti con le mani in mano e hanno iniziato a cautelarsi in caso di addio dell'ivoriano: il doppio colpo Bakayoko-Adli va letto anche in questa chiave.