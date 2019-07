La Gazzetta è il look di Bennacer: "Definirlo estroso è un eufemismo"

Questa mattina, a Casa Milan, Bennacer firmerà il contratto con il Milan, un quinquennale da 1.5 milioni a stagione, il triplo di quanto guadagnava all’Empoli. Smaltiti i festeggiamenti per il trionfo in Coppa d’Africa (l’algerino è stato eletto MVP del torneo), il centrocampista è sbarcato ieri a Milano all’ora di pranzo per sostenere le visite mediche. Alla clinica La Madonnina, come evidenzia La Gazzetta dello Sport, Bennacer si è fatto notare per un look che definire estroso è un eufemismo.