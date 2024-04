La Gazzetta sul Milan: "I leader fanno flop. Da Theo a Leao, i senatori tradiscono. Tifosi infuriati"

"I leader fanno flop. Da Theo a Leao, i senatori tradiscono. Tifosi infuriati": titola così questa mattina La Gazzetta dello Sport sul Milan che ieri è stato eliminato dell'Europa League. Come all'andata, anche ieri nel ritorno contro la Roma tutti i big del Diavolo hanno deluso: Theo, Leao e Giroud su tutti. A fine partita, c'è stato un confronto tra la squadra e i tifosi milanisti presenti all'Olimpico, i quali hanno chiesto di tirare fuori gli attributi lunedì nel derby contro l'Inter.

E proprio in vista della stracittadina milanese di lunedì, Stefano Pioli ha dichiarato ieri sera in conferenza stampa: "Come affrontare il derby? Per il derby dobbiamo cambiare tante cose: se giochiamo come questa sera, sicuramente non abbiamo possibilità. Credo che i ragazzi lo sappiano".