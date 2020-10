La Gazzetta sull'Europa League: "Sorteggio: rischio Leicester per Roma, Napoli e Milan"

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così questa mattina: "Sorteggio: rischio Leicester per Roma, Napoli e Milan". Oggi alle 13 a Nyon verranno sorteggiati i gironi con tre squadra italiane nel tabellone: Roma e Napoli sono in prima fascia, mentre il Milan è in terza. I rossoneri sono ovviamente quelli che rischiano il gruppo più complicato (in prima fascia, per esempio, ci sono Tottenham, Arsenal, Villarreal e Leverkusen. Per tutte e tre le formazioni italiane invece attenzione al Leicester che è in seconda fascia.